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Что такое иллюзия резиновой руки: этот эксперимент вас потрясет

27 марта 2023 17:15
Что такое иллюзия резиновой руки: этот эксперимент вас потрясет

Шутка, которая продвинет медицину вперед.

В Интернете множество подборок оптических иллюзий. Движущиеся черные точки на картинке от японского профессора психологии Китаока, крутящаяся будто в разные стороны танцовщица — в свое время в спорах об этих обманках для глаз интернет-активисты сломали не одно копье. Обманки для других частей тела — явление чуть более новое, но не менее потрясающее.

Самым удивительным экспериментом в нейробиологии можно считать иллюзию резиновой руки.

Его провели в 2016 году итальянские ученые. Они изучали, как после повреждения головной мозг воспринимает разные части тела. Для исследования добровольцев посадили за стол и попросили положить на него одну руку, а вторую — спрятать под стол. Вместо спрятанной конечности испытуемым выдали резиновую, замотав обрубок тканью. Когда настоящую и искусственную руки одновременно поглаживали в течение 1-2 минут, волонтерам казалось, что гладят не фальшивку, а их вторую, настоящую руку, которая лежала под столом. То есть мозг посчитал резиновую руку своей.

Ученые надеются, что их открытие поможет медикам усовершенствовать механизмы реабилитации больных после инсульта.

Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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