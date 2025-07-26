Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма

А ведь у него довольно смешная предыстория.

Если вы только начинаете знакомство с мультсериалом «Гравити Фолз», то первым делом может возникнуть логичный вопрос: а что вообще значит это название?

Почему именно «Гравити Фолз»? Это город? Это явление? Это шутка?

Отвечаем: Gravity Falls — это вымышленный городок, в котором и происходят все события сериала. А теперь разбираемся, кто дал ему такое имя, и что оно значит.

Кто основал город Графити Фолз

Его основал бывший (и, пожалуй, самый нелепый) президент США — Квентин Трэмбли. Он с разгромным отрывом выиграл выборы, но быстро стал известен как воплощение абсурдной власти.

В принципе, не без причины: ведь он развязал войну из-за блинов, назначил младенцев в Верховный суд и ввёл запрет на штаны. К счастью, правил он недолго — всего месяц в 1837 году. А потом просто исчез, так и не оформив свою отставку.

Скрываясь от позора, Трэмбли забрался в глухую долину и тут же дал ей имя Гравити Фолз — в честь того, что рухнул туда с лошади с довольно впечатляющей высоты.

Позже его существование стерли из официальной истории, а в учебниках его место занял Уильям Генри Гаррисон.

Так что да — по канону сериала название городка Гравити Фолз придумал эксцентричный политик, буквально свалившийся с высоты. Уже смешно. Но если копнуть глубже, то в названии скрыт ещё один смысл.

Что значит название «Графити Фолз»

Название дословно можно перевести двумя способами: «Гравитационные водопады» или «Падения гравитации» — и это не случайно.

Городок славится сверхъестественными аномалиями, странностями и нарушениями законов физики. Здесь буквально может нарушиться гравитация, могут появиться порталы в другие измерения, ожить гномы или заговорить предметы.

Создатель сериала, Алекс Хирш, выбрал такое название, чтобы с одной стороны оно звучало как реальное американское захолустье (в духе Twin Peaks), а с другой — уже намекало на то, что что-то здесь «не так» даже на уровне законов природы.

И правда: в Гравити Фолз всё держится на тонкой грани между реальностью и хаосом. Так что «Гравити Фолз» — это не просто имя места, а первый ключ к тому, что вас ждёт: странности, тайны, перевёрнутые миры и немного магии в антураже летних каникул.

Ранее мы писали: Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой