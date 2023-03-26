Что такое французские «бизушки»: некоторые иностранцы их дико боятся

Повседневная жизнь французов связана со многими ритуалами, которые непривычны жителям других стран. Например, при встрече в Пятой республике принято целоваться, причем делают это как мужчины, так и женщины.

Подобные традиции, как оказалось, пугают граждан других стран. Многие туристы неоднократно признавались, что шарахаются от француза, который при встрече лезет целоваться. По их мнению, такое проявление телесности приемлемо лишь с самыми близкими людьми.

Французы, наоборот, с гордостью относятся к «бизушкам», ведь поцелуй по-французски — bisou. Они считают эту традицию важной национальной чертой и даже посвятили ей специальный сайт, на котором можно посмотреть, сколько раз принято целоваться в том или ином регионе. Так, например, в Париже принято поцеловаться всего лишь два раза, а в коммуне Марнэ — уже четыре.