Что такая красотка в нем нашла? Ахнете, увидев жену дворецкого из «Моей прекрасной няни»

Борису Смолкину было непросто встретить даму своего сердца и долгое время он оставался один, тайно завидуя милым семейным парам, гуляющим в парке. Но судьба ему все же улыбнулась и подарила встречу с прекрасной девушкой.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня», известный по роли дворецкого, встретил любовь всей своей жизни в театре. Однако с самого начала казалось, что эти отношения были обречены на провал. Дело в том, что Светлана была на 23 года младше артиста и к тому же состояла в браке. Голубоглазая блондинка с аккуратным носиком встречалась с высоким статным мужчиной. Именно поэтому многие не понимали, почему девушка обратила внимание на Бориса, которого нельзя было назвать писаным красавцем.

Но, к удивлению всех злопыхателей, пара вместе уже больше четверти века. Актер признается, что всегда старается быть идеальным ради своей любимой супруги, поскольку опасается, что она может уйти. Но, по всей видимости, причин для развода пока нет.