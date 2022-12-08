Что Табаков нашел в Прокловой? Ответом может послужить лишь одно фото

После скандального признания Елены Прокловой о домогательствах в юности все подозрения пали на Олега Табакова. Молодой актрисе едва исполнилось 16 лет, и тогда она снималась вместе с признанным мэтром в картине «Гори, гори моя звезда».

Впрочем, не все поверили в это откровение и обвинили Проклову в хайпе. По их мнению, артистка, чья слава давно осталась в прошлом, пыталась обратить на себя внимание публики и прессы. Другие, напротив, уверены в том, что Проклова действительно подвергалась домогательствам со стороны именитого артиста. Табаков в то время был очень влиятельной персоной в кино, и вряд ли юная актриса, еще ребенок, могла дать ему решительный отпор.

Возможно, ответ на вопрос, обманывает ли артистка или нет, даст фото Елены Прокловой тех времен. Актриса была такой очаровательной, милой и нежной, что могло свести с ума Табакова. К тому же в ее внешности прослеживается очевидное сходство с Мариной Зудиной, последней женой артиста. Это говорит о том, что Олегу Табакову нравился определенный типаж девушек. Вряд ли общественность узнает, что же произошло между двумя звездами советского кино, но, как известно, дыма без огня не бывает.