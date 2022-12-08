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Киноафиша Статьи Что Табаков нашел в Прокловой? Ответом может послужить лишь одно фото

Что Табаков нашел в Прокловой? Ответом может послужить лишь одно фото

8 декабря 2022 15:30
Что Табаков нашел в Прокловой? Ответом может послужить лишь одно фото

Артист не смог устоять.

После скандального признания Елены Прокловой о домогательствах в юности все подозрения пали на Олега Табакова. Молодой актрисе едва исполнилось 16 лет, и тогда она снималась вместе с признанным мэтром в картине «Гори, гори моя звезда».

Впрочем, не все поверили в это откровение и обвинили Проклову в хайпе. По их мнению, артистка, чья слава давно осталась в прошлом, пыталась обратить на себя внимание публики и прессы. Другие, напротив, уверены в том, что Проклова действительно подвергалась домогательствам со стороны именитого артиста. Табаков в то время был очень влиятельной персоной в кино, и вряд ли юная актриса, еще ребенок, могла дать ему решительный отпор.

Что Табаков нашел в Прокловой? Ответом может послужить лишь одно фото

Возможно, ответ на вопрос, обманывает ли артистка или нет, даст фото Елены Прокловой тех времен. Актриса была такой очаровательной, милой и нежной, что могло свести с ума Табакова. К тому же в ее внешности прослеживается очевидное сходство с Мариной Зудиной, последней женой артиста. Это говорит о том, что Олегу Табакову нравился определенный типаж девушек. Вряд ли общественность узнает, что же произошло между двумя звездами советского кино, но, как известно, дыма без огня не бывает.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Гори, гори моя звезда», 1969
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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