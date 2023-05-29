Что старит женщину больше всего: правда не укладывается в голове

Ничто не страшит большинство женщин так, как приближение старости. Чтобы оставаться вечно молодыми, дамы идут на любые меры. Но, как это ни парадоксально, сильнее возраст женщины выдают попытки его скрыть.

Например, после 45 лет многие начинают прятать свои руки и надевают одежду с длинными рукавами. Но такие фасоны прибавляют еще несколько лет, поэтому эффект получается обратным. Дряблая кожа на руках — естественный процесс, и избежать этого не удастся. А постоянная маскировка будет выглядеть смехотворно, да и со временем надоест.

Неистребимое желание женщины доказать всем, что она еще молода, отражается на ее лице — оно принимает воинственный вид. А эта суровость прибавляет даже самой привлекательной и миловидной внешности еще лет пять. Пожалуй, стоит взять пример с Елизаветы II, которая мастерски владела своими эмоциями и мимикой. На то она и королева.

Конечно, не стоит забывать и о зеркале души — глазах. Если в них остается блеск и задор, то никакие морщины не страшны.