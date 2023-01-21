Что стало с женщиной, которую Цыганов бросил с 7 детьми ради Снегирь

Остаться одной с ребенком — тяжело, остаться одной с семью детьми — пожалуй, еще не изобрели слова, чтобы описать весь спектр эмоций. К сожалению, актрисе Ирине Леоновой пришлось их все испытать на себе. В 2015 году громкий заголовок просто порвал все бумажные издания, он гласил:

«Бросил жену с семью детьми»

Самое страшное то, что это было действительно так. Актер Евгений Цыганов развелся с Ириной Леоновой, оставив ее одну с семью детьми под боком, причем бракоразводный процесс проходил на последних месяцах беременности седьмым ребенком.

Женщина крайне тяжело пережила разрыв, даже разменяла совместную с бывшим мужем квартиру — слишком много было воспоминаний. Справиться с депрессией помогла любимая работа — Леонова сперва давала частные уроки актерского мастерства, а затем получила роль в постановке «Король Лир».

В настоящее время Ирина активно занимается творчеством, о чем свидетельствует ее страничка в социальных сетях. Кстати, отец семерых детей, Евгений Цыганков, также часто общается с детьми и поддерживает бывшую жену.

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