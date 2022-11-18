Что стало с самым красивым парнем из «Секса в большом городе»: ответ на фото

Джейсон Льюис стал звездой благодаря сериалу «Секс в большом городе». В легендарном шоу он воплотил образ Смита, главного мужчины в жизни Саманты Джонс. Миллионы поклонниц осыпали артиста признаниями в любви, но после проекта он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, после сериала артист продолжил свою карьеру, но ни одна из его ролей не оказалась такой же известной. Льюиса можно увидеть в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Доктор Хаус» и других, где он появлялся в эпизодических ролях.

При этом за прошедшие годы Льюис не потерял свою красоту. 51-летний актер все еще собирает множество комплиментов в своих социальных сетях, а поклонники до сих пор не понимают, почему Саманта решила с ним расстаться.