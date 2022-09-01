Что стало с самой популярной злодейкой 90-х: оставила красоток позади

В 1995 году на экраны вышел семейный фильм «Двое: Я и моя тень». По сюжету сестры Олсен играли девочек-близняшек, которые менялись местами, чтобы устроить личную жизнь своих родителей. Одной из героинь выпадала серьезная задача — расстроить брак отца с невестой. Высокую стервозную блондинку Клариссу воплотила на экране Джейн Сиббетт. У нее мастерски получилось сыграть злодейку, вызывавшую антипатию у зрителей.

В этом году Сиббетт исполнится уже 60 лет, но она прекрасно выглядит для своего возраста. Ни годы, ни рождение троих детей не изменили ее стройную фигуру. На снимках в соцсетях она кажется лет на 15 младше своего реального возраста.

При этом «злодейка» оставила далеко позади главную героиню ленты «Двое: Я и моя тень». Актриса Керсти Элли, которая играла приятную соперницу персонажа Клариссы, сильно сдала за прошедшие годы. Из-за гормональных проблем она очень поправилась, и борьбу с лишними кило звезда постоянно проигрывала. Она то рекламировала БАДы для похудения и ввязывалась из-за них в судебные споры с недовольными покупателями, то вела реалити о своей жизни. Вес Элли превышал 100 кг. Сейчас ей 71 год, и эффектной внешностью она похвастаться не может.