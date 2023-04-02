Что стало с приемным сыном Германовой, которого та сдала в детдом: вы будете шокированы

Актриса Евдокия Германова когда-то совершила по-настоящему благородный поступок. Она усыновила ребенка из детдома. А через восемь лет отказалась от приемного сына Коли Ерохина. Истинную причину случившегося парень не знает до сих пор.

Как утверждала сама актриса, первое время она души не чаяла в сыне и умилялась каждый раз, когда он называл ее мамой. Позже Евдокия стала замечать, что отпрыск склонен к воровству. Она отвезла его в психбольницу. Там мальчику, по ее утверждению, поставили диагноз «шизофрения». В лечебнице он провел год. За это время Евдокия отказалась от него, и Николая отправили в сиротский дом.

Николай вырос, сейчас он работает поваром и живет с девушкой по имени Вика в квартире, которую ему выделило государство. Они воспитывают общую дочь Диану и копят на свадьбу. Дважды переживший предательство Ерохин пытался добиться от приемной матери ответа на вопрос, почему она его бросила. Внятного ответа он не получил. По его собственным воспоминаниям, Германова не занималась его воспитанием, била его. Болезнь псевдомать выдумала, чтобы избавиться от надоевшего ребенка.