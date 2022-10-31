Что стало с победителями шоу «Дом»: страшная новость потрясла всю страну

Реалити-шоу «Дом» выходило в эфир в 2003 году. Победителем стала семейная пара Алексея и Ренаты Пичкалевых, которые забрали выигрыш в восемь миллионов рублей. Однако после их возвращения домой в СМИ начали появляться пугающие новости.

Как писали журналисты, Пичкалевы были найдены мертвыми на берегу реки Камы. По данным прессы, победители планировали открыть бизнес на призовые деньги, но не смогли договориться с местными бандитами, которые и лишили их жизни. В течение долгого времени публика была уверена в трагичной судьбе звезд экрана, пока однажды Пичкалевы не выступили с опровержением.

Как оказалось, у поклонников нет причин для беспокойства. Пичкалевы решили вести уединенный образ жизни и не общаться с прессой, а вся информация про убийство — это лишь домыслы и слухи. Паре удалось построить успешный бизнес, который стремительно развивается и приносит доход, а их жизни ничего не угрожает.

После этого Пичкалевы вновь перестали общаться с публикой. Они также не дают интервью, но, судя по официальным документам, их компания продолжает развиваться и приносить постоянный доход.