Что стало с первой женой Жигунова, чей брак разрушила «Моя прекрасная няня»

Сергей Жигунов и Вера Новикова познакомились еще в 80-х, когда артист работал над фильмом «Шанс». Спустя некоторое время их знакомство переросло в романтические отношения, а уже спустя год влюбленные сыграли свадьбу.

В течение 23 лет влюбленные жили счастливой семьей, но после съемок в «Моей прекрасной няне» их брак распался. Жигунов начал отношения с Анастасией Заворотнюк и оставил супругу с их общей дочкой Марией. Но новому роману не суждено было быть счастливым. Уже спустя два года Жигунов вновь сделал предложение Новиковой, так как расстался с коллегой по ситкому.

Второй раз супруги прожили вместе 11 лет, но Жигунов три года назад вновь решил оставить семью. Артист начал отношения с журналисткой Викторией Ворожбит и развелся с Новиковой.

Сегодня бывшая избранница Жигунова старается жить полной жизнью и не вспоминает об артисте. Она реализует свои творческие амбиции, участвуя в театральных постановках и снимаясь в кино. Свободное же время Вера тратит на воспитание внучки Юли и занятия спортом, так как давно считает себя заядлой лыжницей.