Что стало с одним из красивейших актеров СССР: его участь – загадка по сей день

Дебют Владимира Дружникова в кино пришелся на период его обучения в Школе-студии МХАТ. Студентам было запрещено сниматься, поэтому молодой актер понимал, на какой риск он идет, принимая приглашение на роль Незнамова в картине «Без вины виноватые» по произведению Островского. Лента вышла в 1945 году и имела огромный успех, мгновенно превратив Дружникова в звезду. Коллеги остались в восторге от работы с актером, а зрители восхитились красотой мужчины. Из Школы-студии МХАТ его все-таки выгнали, но недостатка в работе он не испытывал.

Роли следовали одна за другой. Сказку «Каменный цветок», где Владимир сыграл Данилу, посмотрели даже в Каннах. Ему предлагали работу в Голливуде, но от зарубежной карьеры он отказался. На вторую половину 1940-х годов пришлись ленты «Сказание о земле Сибирской» и «Константин Заслонов» с участием артиста. Фильмы, в которых он снимался, отмечали Госпремиями и наградами международных кинофестивалей.

Но довольно быстро слава Дружникова начала меркнуть. Уже в 1950-1960-х он был преимущественно актером второго плана. Почему о Владимире внезапно забыли режиссеры, было загадкой даже для его коллег. Некоторые из них пришли к выводу, что утонченная красота мужчины не годилась для персонажей советского кино.

Однако даже в эпизодах Дружников блистал. Чего стоит только его командир в фильме «Офицеры», который и произносит известную фразу «Есть такая профессия — Родину защищать». Актер страдал от невостребованности, а уход любимой жены в 1992 году и вовсе его подкосил. Он пережил ее всего на 2 года, так и оставшись в истории одним из самых недооцененных актеров советского кино.