Что стало с очкариком из «Полицейской академии»: в этом грузном старике его не узнать (фото)

Комедия «Полицейская академия» вышла на экраны почти 40 лет назад, но до сих пор любима зрителями. Одним из главных героев проекта стал курсант Дуглас Фэклер Проктор, которого воплотил американский актер Брюс Малер.

Артист появился в первой, второй, третьей и шестой частях культового проекта. Зрители запомнили его худым и несуразным очкариком-брюнетом. Однако за прошедшие годы звезда экрана изменился до неузнаваемости.

Со временем Малер стал грузным стариком — он заметно поправился и поседел. Возможно, это одна из причин, по которой актер прекратил активно сниматься. Последний проект с участием знаменитости вышел в далеком 2000 году, однако у Брюса в нем настолько незначительная роль, что его имя даже не указано в титрах.

К слову, Малер пробовал себя не только в качестве актера. Также он известен как писатель и продюсер.