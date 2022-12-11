Что стало с москвичкой, воспитывающей 22 ребенка от экс-уголовника: на подходе еще 83?

Кристина Гагаркина познакомилась со своим супругом Галипом Озтюрком во время отдыха в Батуми. Будущий муж просто подсел к девушке в кафе, не смутившись, что она на 32 года младше. А через несколько часов беседы новый знакомый уже сделал ей предложение руки и сердца.

Озтюрк, как рассказывает Кристина, никогда не скрывал, что хотел бы большую семью. Москвичка же мечтала иметь свой собственный детский сад, поэтому они решились на пополнение рода. Супруги обратились за услугами нескольких суррогатных матерей и теперь у них на воспитании 22 наследника.

При этом муж и жена признаются, что они не собираются останавливаться на этой цифре. В шутку молодая мать отмечает, что хотела бы завести 105 детей, но на самом деле никогда не называет точную цифру. Она лишь признается, что 22 ребенка — это далеко не предел для нее и ее избранника.

Не смущает Кристину и прошлое мужа. Дело в том, что Галип в родной Турции был осужден за ряд преступлений и несколько лет провел в тюрьме. Сегодня он переехал в Батуми и открыл успешный бизнес, но на родину вернуться уже не может.

О своей жизни молодая мать рассказывает в социальных сетях. Многие подписчики не верят в искренность ее истории, но часть поклонников хвалит за смелость, отмечая, что они никогда не решились бы на такое количество детей.