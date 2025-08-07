Меню
Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы

7 августа 2025 19:05
Спасла дочь, но не спасла себя.

Пока «Ведьмак» мельтешит экшеном, магией и размахом, некоторые моменты истории ускользают из поля зрения зрителей — в том числе судьба Паветты, матери Цири. В сериале все выглядит просто: кораблекрушение, гибель родителей, осиротевшая принцесса. Но на самом деле все гораздо сложнее — и драматичнее.

Паветта Фиона Элен — дочь королевы Калантэ и короля Регнера, наследница Цинтры, носительница Старшей Крови. Ее мать, решив укрепить союз с островами Скеллиге, хотела выдать дочь замуж за местного ярла. Но у Паветты были свои планы. Она влюбилась в загадочного Дани — мужчину с головой ежа, который когда-то спас ее отца и получил «Право неожиданности». Влюбленные поженились, и вскоре на свет появилась Цирилла — будущая ведьмачка.

Что было дальше?

Попытаемся разобраться в этом безумии. По лору, Дани — это на самом деле Эмгыр вар Эмрейс, будущий император Нильфгаарда. Вместе с магом Вильгефорцем он инсценировал смерть семьи в море, чтобы скрыться и вернуться за Цири позже. С ее помощью он планировал укрепить свою власть, зачав могущественного наследника.

Паветта, словно предчувствуя беду, оставила дочь на Скеллиге. Когда правда вскрылась, между супругами разгорелся конфликт. И как раз в этот момент, над Бездной Седны, Вильгефорц открыл портал. Внезапная магическая воронка затянула корабль, но Паветта сорвалась за борт в разгар ссоры. Эмгыр попытался ее спасти, но не успел. Паветта погибла. Шторм начался уже после, а местные поверья связали ее смерть с Проклятием Моря.

Так история матери Цири превратилась в трагедию, которую сериал обошел стороной. А ведь именно она, пусть и ценой собственной жизни, попыталась сохранить для дочери хоть какую-то надежду на свободу.

Фото: Кадры из сериала «Ведьмак»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
