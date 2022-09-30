Что стало с Леной Зосимовой, над которой в 90-х издевалась вся страна

Певица Лена Зосимова в начале девяностых была одной из тех молодых звезд эстрады, которые появились словно из ниоткуда. Это уже потом стало известно, что за исполнительницей хитов «Подружки мои, не ревнуйте», «Линия любви» и «Тонкий лед» стоял ее отец — известный бизнесмен Борис Зосимов. Именно он и вкладывал огромные деньги в раскрутку Лены.

Зосимов договорился с американскими партнерами об открытии в России вещания популярного телеканала MTV. Одной из главных звезд и должна была стать его дочь. Песни для нее писали лучшие композиторы — Дмитрий Маликов, Игорь Николаев и т.д.

Но популярность Лена обрела вовсе не из-за умения петь или сильного голоса, ведь их у девушки как раз не было. А вот присутствия в телеэфире, напротив, было столько, что над ней стали в открытую смеяться и критиковать.

В начале нулевых Борис Зосимов продал свои акции телеканала MTV, и после этого карьера Лены, уже успевшей к тому времени записать два альбома, сразу пошла на спад. Она попыталась стать телеведущей, но тоже не добилась особого успеха и в итоге решила покинуть шоу-бизнес.

Сейчас 47-летняя Елена Зосимова замужем за бизнесменом Михаилом Хенкиным, вместе они занимаются доставкой продуктов. Экс-певица воспитывает двоих детей и ведет закрытый образ жизни, не допуская в нее журналистов. Вспоминать о былой карьере она явно не хочет.