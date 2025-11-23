Что стало с Халком после «Войны бесконечности»: Бэннер начудил, а Паучку придется «расхлебывать»

После событий «Мстителей: Финала» судьба Халка казалась предрешенной. Брюсу Бэннеру наконец-то удалось совершить невозможное — объединить свой гениальный интеллект с невероятной силой Зеленого Гиганта, создав стабильную и контролируемую версию «Умного Халка».

Однако, как выясняется, это хрупкое равновесие могло быть лишь временным затишьем перед новой, куда более разрушительной бурей.

Как подчинил зверя

После сокрушительного поражения от Таноса на корабле асгардцев Халк пережил глубокий кризис. Униженный и напуганный, он отказался выходить наружу, оставив Брюса один на один с угрозами Чёрного Ордена.

Пять лет после «Щелчка», Бэннер посвятил не только скорби по погибшим, но и титанической работе по обретению контроля. Результатом стал триумф в «Финале»: «Умный Халк» научился сочетать мощь и разум.

Бэннер подавил Халка

Согласно последним слухам, это слияние могло быть не таким уж и обоюдным. Сценаристы так и не пояснили, куда делась изначальная, дикая личность Халка. Не был ли он просто подавлен, а не интегрирован? Эта тревожная гипотеза находит подтверждение в инсайдерских утечках.

По данным авторитетного источника Дэниела Рихтмана, в предстоящем фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» (намечен на июль 2026 года) зрителей ждёт шокирующее возвращение к истокам. Речь идет не о «Умном Халке», а о том самом неуправляемом «Диком Халке», прямо как в комиксах.

Сюжет, если верить слухам, вынудит Питера Паркера вступить в самый неожиданный и опасный альянс в своей карьере — с Карателем в исполнении Джона Бернтала.

Будущее в MCU: война Халка?

Изменение может стать отправной точкой для нескольких масштабных событий в MCU:

1. Адаптация «Мировой войны Халка». Возвращение дикой сущности Халка — идеальный задел для введения его сына, Скаара, которого уже мельком показали в сериале «Женщина-Халк».

2. Изменение роли в команде. Дикий Халк не сможет оставаться в обновлённом составе Мстителей, что ослабит команду перед лицом таких угроз, как Доктор Дум в «Судном дне».

Путь Халка после «Финала» оказывается не историей успешного преодоления и примирения с альтернативной личностью, а лишь новой главой в вечном конфликте человека и монстра внутри него.

