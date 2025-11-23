Меню
Что стало с Халком после «Войны бесконечности»: Бэннер начудил, а Паучку придется «расхлебывать»

Что стало с Халком после «Войны бесконечности»: Бэннер начудил, а Паучку придется «расхлебывать»

23 ноября 2025 09:52
Что стало с Халком после «Войны бесконечности»: Бэннер начудил, а Паучку придется «расхлебывать»

От Умного ученого к Дикому Монстру.

После событий «Мстителей: Финала» судьба Халка казалась предрешенной. Брюсу Бэннеру наконец-то удалось совершить невозможное — объединить свой гениальный интеллект с невероятной силой Зеленого Гиганта, создав стабильную и контролируемую версию «Умного Халка».

Однако, как выясняется, это хрупкое равновесие могло быть лишь временным затишьем перед новой, куда более разрушительной бурей.

Что стало с Халком после «Войны бесконечности»: Бэннер начудил, а Паучку придется «расхлебывать»

Как подчинил зверя

После сокрушительного поражения от Таноса на корабле асгардцев Халк пережил глубокий кризис. Униженный и напуганный, он отказался выходить наружу, оставив Брюса один на один с угрозами Чёрного Ордена.

Что стало с Халком после «Войны бесконечности»: Бэннер начудил, а Паучку придется «расхлебывать»

Пять лет после «Щелчка», Бэннер посвятил не только скорби по погибшим, но и титанической работе по обретению контроля. Результатом стал триумф в «Финале»: «Умный Халк» научился сочетать мощь и разум.

Бэннер подавил Халка

Согласно последним слухам, это слияние могло быть не таким уж и обоюдным. Сценаристы так и не пояснили, куда делась изначальная, дикая личность Халка. Не был ли он просто подавлен, а не интегрирован? Эта тревожная гипотеза находит подтверждение в инсайдерских утечках.

Что стало с Халком после «Войны бесконечности»: Бэннер начудил, а Паучку придется «расхлебывать»

По данным авторитетного источника Дэниела Рихтмана, в предстоящем фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» (намечен на июль 2026 года) зрителей ждёт шокирующее возвращение к истокам. Речь идет не о «Умном Халке», а о том самом неуправляемом «Диком Халке», прямо как в комиксах.

Что стало с Халком после «Войны бесконечности»: Бэннер начудил, а Паучку придется «расхлебывать»

Сюжет, если верить слухам, вынудит Питера Паркера вступить в самый неожиданный и опасный альянс в своей карьере — с Карателем в исполнении Джона Бернтала.

Будущее в MCU: война Халка?

Изменение может стать отправной точкой для нескольких масштабных событий в MCU:

1. Адаптация «Мировой войны Халка». Возвращение дикой сущности Халка — идеальный задел для введения его сына, Скаара, которого уже мельком показали в сериале «Женщина-Халк».

2. Изменение роли в команде. Дикий Халк не сможет оставаться в обновлённом составе Мстителей, что ослабит команду перед лицом таких угроз, как Доктор Дум в «Судном дне».

Что стало с Халком после «Войны бесконечности»: Бэннер начудил, а Паучку придется «расхлебывать»

Путь Халка после «Финала» оказывается не историей успешного преодоления и примирения с альтернативной личностью, а лишь новой главой в вечном конфликте человека и монстра внутри него.

Книга антирекордов Гиннеса, ау! Новая драма со Суини – провал десятилетия, и 96% на RT фильм не спасли.

Фото: Кадр из серии фильмов «Мстители»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
