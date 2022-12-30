Что стало с группой Lordi, отобравшей победу у Билана на «Евровидении» 16 лет назад

В 2006 году Дима Билан упустил первое место на песенном конкурсе «Евровидение» и уступил финской рок-группе Lordi. Эффектные музыканты покорили любителей музыки по всему миру своими яркими образами и надолго запомнились поклонникам конкурса.

Как оказалось, к тому времени артисты уже были настоящими звездами в Финляндии. Победа же сделала их популярными не только у себя на родине, но и в других странах, а число их поклонников увеличилось в несколько раз.

Спустя 16 лет музыканты продолжают выступать и записывать новые песни. Не так давно они представили новый альбом Killection, который стал уже десятым в дискографии коллектива и собрал восторженные отзывы фанатов.

В родной Финляндии Lordi уже давно считаются национальными героями. В честь группы регулярно проводятся выставки, а миллионы поклонников регулярно посещают их выступления.