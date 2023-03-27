Что стало с годами с Алешей из «Баллады о солдате»: мурашки по коже (фото)

19-летний студент ВГИКа Владимир Ивашов не ожидал такой популярности. Его Алеша в «Балладе о солдате» оказался настолько искренним и проникновенным, что фронтовик Чухрай рискнул пожертвовать суперзвездой — Олегом Стриженовым.

Ясный, открытый взгляд, чувственная линия рта и брови вразлет — сама природа заложила в симпатичного дебютанта героический флер. Творческий путь артиста пестрит яркими персонажами — всего их более 50.

Герман Морозов в спортивной драме «Хоккеисты», адъютант Кудасова в продолжении «Неуловимых мстителей» и летчик в военной драме «Я — „Береза“», где его партнером по съемочной площадке была суперзвезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева.

Романы с коллегами он не крутил.

Его первой и единственной любовью была Светлана Светличная. Ради нее в 1990-е, когда в театре и кино царил масштабный кризис, он пошел работать на стройку — лишь бы его возлюбленная ни в чем не нуждалась.

Его не стало в 56 лет. Обострилась язва желудка, из-за которой врачи строго-настрого запрещали артисту поднимать тяжести.