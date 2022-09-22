Что стало с главной квнщицей нулевых: не может смотреть на свою внешность

Клуб веселых и находчивых стал началом для карьеры многих звезд юмора. Из КВН вышли актеры и актрисы, комики, стендаперы, продюсеры и даже политики. Однако не все смогли закрепиться на экране: для части квнщиков съемки были большим испытанием.

Например, участница команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко не сумела повторить успех коллег Александра Реввы и Михаила Галустяна. Выяснилось, что миниатюрная и невысокая блондинка очень стеснялась собственной внешности. Поэтому вместо того, чтобы покорять столицу, Рыбалко осталась в Сочи и изредка выступала в стендап-клубах и на юбилеях КВН.

Женщина вышла замуж и стала многодетной мамой. И даже любовь близких не помогла — неприятие себя достигло такого пика, что Елена не могла смотреться в зеркало.

«Абсолютно не нравлюсь себе: кожа, фигура, лицо», — сетовала она в шоу «Преображение» несколько лет назад.

Юмористка решила изменить отношение к себе и стала участницей модного проекта. Стилисты помогли подобрать ей наряды и изменили прическу. Эффект приятно поразил Рыбалко.