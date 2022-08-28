Что стало с единственной дочерью Шурика: жаль, отец не увидел

Шурик в исполнении Александра Демьяненко стал национальным героем, но о жизни актера за кадром долгое время было известно не так уж много. Он был женат дважды и ни в одном из браков не завел собственных детей.

Однако родителем артист все-таки стал — радость отцовства ему подарила падчерица Анжелика Неволина. Хотя Александр Сергеевич в дочери актерского таланта не видел, после поступления в ЛГИТМиК начал поддерживать ее в творческих начинаниях.

С 80-х Неволина получала роли в кино, но образы в самых популярных проектах воплотила уже в 2000-е, после смерти звездного отчима. Демьяненко не застал участия Анжелики ни в «Убойной силе», ни в «Адмирале», ни у Алексея Балабанова. Как и не увидел присуждения наследнице статуса Заслуженной артистки России.

Сегодня Неволиной уже 60 лет: последней ее работой на телевидении стал сериал «Лучше не бывает», съемкам перед камерой актриса предпочла сцену Драматического театра в Санкт-Петербурге.