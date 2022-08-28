Что стало с детьми из «Парка Юрского периода»: преуспел лишь один

«Парк Юрского периода» стал откровением для зрителей и карьерным трамплином для всей съемочной группы, в том числе и для двух очаровательных актеров-детей.

Тимми и Лекси Хаммондов в картине сыграли Джозеф Маццелло и Ариана Ричардс, у каждого из которых жизнь в искусстве сложилась по-разному.

Актер не остановился на достигнутом: после проекта Стивена Спилберга он принял участие в таких хитах как «Социальная сеть», «Богемская рапсодия» и «Американская история преступлений». Кроме того Маццелло пробовал себя в роли сценариста, режиссера и продюсера.

Ричардс построить карьеру в Голливуде не удалось. Она вернулась во франшизу о динозаврах в 1997 году, сыграла в нескольких низкорейтинговых картинах и в 2013 году окончательно завязала с кино. Но не с искусством в целом. Ариана увлеклась живописью и стала художницей.

42-летняя артистка несколько лет состоит в браке и воспитывает дочь, а вот ее экранный брат отцом пока что не стал.