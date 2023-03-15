Что стало с американцем, спустившим 31 миллион долларов за два года: его участь плачевна

Когда Билли Боб Харрел выиграл 31 миллион долларов, то не мог поверить собственному счастью. В одночасье житель Техаса стал богачом, который мог позволить себе все что угодно. Казалось, что впереди полная удовольствий жизнь, но американца настигла весьма печальная судьба.

Харрел оказался человеком щедрым. Обрушившиеся на его голову богатства позволили ему купить дома и машины чуть ли не для всех родственников. К тому же счастливчик сделал ряд крупных благотворительных пожертвований. Но и про себя Билли не забыл.

Сначала он купил себе дом, но остался недоволен, поэтому вскоре приобрел особняк побольше. Затем американец стал владельцем двух автомобилей. Впоследствии Харрел начать страдать шопоголизмом — всего за два года он спустил весь свой выигрыш.

Деньги не только не принесли Билли счастья, но и стали причиной ужасной трагедии. Не справившись со стрессом, американец наложил на себя руки, что стало большим шоком для всех.