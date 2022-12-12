Что советские актрисы на самом деле думали о съемках в кино: откровения шокируют

Советский кинематограф подарил миру множество великолепных картин. Но, как и любой сложный творческий процесс, съемки фильмов трепали нервы всей съемочной группе. Если в готовом материале все смотрелось легко и непринужденно, то за кадром часто творилось непонятно что.

Советские актрисы испытывали стресс во время работы над фильмами, и многие из них откровенно жаловались на условия, с которыми им приходилось мириться. И речь идет даже не о каких-то физических неудобствах, а об эмоциональном состоянии.

Лаконичнее и точнее всех о съемочном процессе высказалась великолепная Фаина Раневская: «Что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию». Такое напряжение трудно выдержать даже людям с устойчивой психикой, что и говорить о чувствительных актерских натурах. Но, к счастью для советских артисток, в СССР почти не снимали откровенные сцены. А если и требовалось показать любовь, то делалось это максимально завуалированно.