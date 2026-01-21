Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что смотреть после «Игры в кальмара»: эту дораму с Таносом и Фронтменом оценили на 7.9 — сняли еще 16 лет назад за $14 млн

Что смотреть после «Игры в кальмара»: эту дораму с Таносом и Фронтменом оценили на 7.9 — сняли еще 16 лет назад за $14 млн

21 января 2026 22:20
Кадры из сериала «Айрис»

Многие даже сравнивают сериал с одной голливудской франшизой.

Если после финала третьего сезона «Игры в кальмара» у вас осталась пустота в груди (или желание всё же немедленно разоблачить какую-нибудь сверхсекретную организацию) — мы вас понимаем. Хочется чего-то с похожим уровнем адреналина: шпионских заговоров, предательства, неожиданных поворотов и, конечно, любимых лиц.

И знаете что? Такое есть. Причём уже довольно давно. И там играют сразу 2 персонажа, хорошо знакомых зрителю по «Игре в кальмара»: Фронтмен (актёр Ли Бён-хон) и Танос (рэпер T.O.P.).

Дорама называется «Айрис». И хотя она вышла в далёком 2009 году, всё ещё держит форму. У неё два сезона, бюджет — внушительные 20 млрд вон (это около 14.7 млн долларов), а рейтинг на Кинопоиске — близок к восьмерке.

Что же это за зверь такой? Сейчас расскажем.

Что смотреть после «Игры в кальмара»: эту дораму с Таносом и Фронтменом оценили на 7.9 — сняли еще 16 лет назад за $14 млн

Дорама «Айрис»: сюжет и роли

Ким Хён-джон (его играет Ли Бён-хон — тот самый Фронтмен) и Чин Са-у — не просто друзья, а настоящие боевые братаны, которых судьба заносит в элитный спецназ, а оттуда — в секретную организацию NSS.

NSS — это что-то вроде корейского MI6, только с личной драмой в комплекте. Их миссия — глобальная и патриотичная: воссоединение Корейского полуострова.

И тут в дело вмешивается любовь. Девушка по имени Чхве Сын-хи становится яблоком раздора: оба героя влюбляются с первого взгляда, и дальше — пошло-поехало. На фоне тайных операций, политических заговоров и погонь, у парней ещё и мелодрама с элементами ревности.

А теперь — бонус: рэпер T.O.P. из группы BIGBANG играет киллера из Северной Кореи по имени Вик — хладнокровного, стильного, с глазами убийцы и той ещё харизмой. Он — часть вражеской организации Айрис, которая охотится за главными героями. То есть — полный комплект: шпионы, киллеры, драмы и государственные тайны.

Что смотреть после «Игры в кальмара»: эту дораму с Таносом и Фронтменом оценили на 7.9 — сняли еще 16 лет назад за $14 млн

Дорама «Айрис»: рейтинги и отзывы зрителей

У «Айрис» вполне достойные показатели:

  • Кинопоиск — 7.9,
  • IMDb — 7.7.

А вот как отзываются о проекте русскоязычные зрители:

«ВОСТОРГ! Интересная и непредсказуемая сюжетная линия! Ядреная смесь из шпионского боевика, триллера, мелодрамы и драмы. Снимали, как говорится, с размахом. И актеров подобрали отменных, и денег не пожалели»,

«История действительно выполнена очень плотно и интересно. Аж до самого финала, который, несмотря на хэппи-энд, буквально сразу шокирует неожиданным поворотом судьбы главного героя»,

«T.O.P. сыграл великолепно! Эдакий хладнокровный киллер с замашками лорда, для которого цель оправдывает средства».

Что смотреть после «Игры в кальмара»: эту дораму с Таносом и Фронтменом оценили на 7.9 — сняли еще 16 лет назад за $14 млн

Музыка, которая стреляет не хуже снайпера

Если вы из тех, кто после просмотра лезет в Shazam, а потом собирает себе плейлист из остов к дорамам — «Айрис» станет настоящим открытием. Здесь всё сделано с размахом: не только постановка, актеры и взрывы, но и саундтрек — отдельный вид искусства:

«Композитор Ли Дон Джун создал на удивление качественную музыку. Очень зрелищную, динамичную, насыщенную и эффектную. Во многом, за счёт роскошного сочетания оркестровой музыки с современными инструментами — синтезатором, электро и бас-гитарой. Напомнило мне работы Ханса Циммера»,

«Даже подбор саундтреков, исполненных другими артистами, впечатляет роскошным звучанием. Особенно трек Hallelujah от BIGBANG»,

«OST — отличный. Ну и как без Hallelujah от мемберов BIGBANG? Знакомая до боли, закрученная до дыр — и всё ещё цепляет», — делятся зрители.

Вывод: смотреть «Айрис» можно и ради сюжета, и ради актеров, и даже просто ради музыки. А лучше — сразу ради всего.

Что смотреть после «Игры в кальмара»: эту дораму с Таносом и Фронтменом оценили на 7.9 — сняли еще 16 лет назад за $14 млн

Что в сухом остатке?

«Айрис» — это как если бы «Игра в кальмара» пошла в сторону франшизы «Миссия невыполнима», но добавила туда настоящих чувств и побольше страдающих красавчиков.

Здесь всё: масштаб, харизма, напряжение и хорошо прописанные персонажи. Плюс — отличная возможность для тех, кто любит Ли Бён-хона, увидеть его в роли не просто крутого дядьки, а крутого дядьки со сломанной душой.

Так что если вам не хватило размаха, интриги и боли после «Кальмара» (хотя, учитывая, чем всё закончилось, такое вряд ли возможно) — «Айрис» станет отличным «послесловием» к корейскому аду. Только с пиджаками, загранпаспортами и взрывами.

Ранее мы писали: Даже в «Голодных играх» финал лучше: самые глупые моменты «Игры в кальмара 3» (наша рецензия)

Фото: Кадры из сериала «Айрис»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Читать дальше 17 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» «Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» Читать дальше 16 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов Читать дальше 16 февраля 2026
«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних «Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних Читать дальше 15 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше