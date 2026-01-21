Что смотреть после «Игры в кальмара»: эту дораму с Таносом и Фронтменом оценили на 7.9 — сняли еще 16 лет назад за $14 млн

Если после финала третьего сезона «Игры в кальмара» у вас осталась пустота в груди (или желание всё же немедленно разоблачить какую-нибудь сверхсекретную организацию) — мы вас понимаем. Хочется чего-то с похожим уровнем адреналина: шпионских заговоров, предательства, неожиданных поворотов и, конечно, любимых лиц.

И знаете что? Такое есть. Причём уже довольно давно. И там играют сразу 2 персонажа, хорошо знакомых зрителю по «Игре в кальмара»: Фронтмен (актёр Ли Бён-хон) и Танос (рэпер T.O.P.).

Дорама называется «Айрис». И хотя она вышла в далёком 2009 году, всё ещё держит форму. У неё два сезона, бюджет — внушительные 20 млрд вон (это около 14.7 млн долларов), а рейтинг на Кинопоиске — близок к восьмерке.

Что же это за зверь такой? Сейчас расскажем.

Дорама «Айрис»: сюжет и роли

Ким Хён-джон (его играет Ли Бён-хон — тот самый Фронтмен) и Чин Са-у — не просто друзья, а настоящие боевые братаны, которых судьба заносит в элитный спецназ, а оттуда — в секретную организацию NSS.

NSS — это что-то вроде корейского MI6, только с личной драмой в комплекте. Их миссия — глобальная и патриотичная: воссоединение Корейского полуострова.

И тут в дело вмешивается любовь. Девушка по имени Чхве Сын-хи становится яблоком раздора: оба героя влюбляются с первого взгляда, и дальше — пошло-поехало. На фоне тайных операций, политических заговоров и погонь, у парней ещё и мелодрама с элементами ревности.

А теперь — бонус: рэпер T.O.P. из группы BIGBANG играет киллера из Северной Кореи по имени Вик — хладнокровного, стильного, с глазами убийцы и той ещё харизмой. Он — часть вражеской организации Айрис, которая охотится за главными героями. То есть — полный комплект: шпионы, киллеры, драмы и государственные тайны.

Дорама «Айрис»: рейтинги и отзывы зрителей

У «Айрис» вполне достойные показатели:

Кинопоиск — 7.9,

IMDb — 7.7.

А вот как отзываются о проекте русскоязычные зрители:

«ВОСТОРГ! Интересная и непредсказуемая сюжетная линия! Ядреная смесь из шпионского боевика, триллера, мелодрамы и драмы. Снимали, как говорится, с размахом. И актеров подобрали отменных, и денег не пожалели»,

«История действительно выполнена очень плотно и интересно. Аж до самого финала, который, несмотря на хэппи-энд, буквально сразу шокирует неожиданным поворотом судьбы главного героя»,

«T.O.P. сыграл великолепно! Эдакий хладнокровный киллер с замашками лорда, для которого цель оправдывает средства».

Музыка, которая стреляет не хуже снайпера

Если вы из тех, кто после просмотра лезет в Shazam, а потом собирает себе плейлист из остов к дорамам — «Айрис» станет настоящим открытием. Здесь всё сделано с размахом: не только постановка, актеры и взрывы, но и саундтрек — отдельный вид искусства:

«Композитор Ли Дон Джун создал на удивление качественную музыку. Очень зрелищную, динамичную, насыщенную и эффектную. Во многом, за счёт роскошного сочетания оркестровой музыки с современными инструментами — синтезатором, электро и бас-гитарой. Напомнило мне работы Ханса Циммера»,

«Даже подбор саундтреков, исполненных другими артистами, впечатляет роскошным звучанием. Особенно трек Hallelujah от BIGBANG»,

«OST — отличный. Ну и как без Hallelujah от мемберов BIGBANG? Знакомая до боли, закрученная до дыр — и всё ещё цепляет», — делятся зрители.

Вывод: смотреть «Айрис» можно и ради сюжета, и ради актеров, и даже просто ради музыки. А лучше — сразу ради всего.

Что в сухом остатке?

«Айрис» — это как если бы «Игра в кальмара» пошла в сторону франшизы «Миссия невыполнима», но добавила туда настоящих чувств и побольше страдающих красавчиков.

Здесь всё: масштаб, харизма, напряжение и хорошо прописанные персонажи. Плюс — отличная возможность для тех, кто любит Ли Бён-хона, увидеть его в роли не просто крутого дядьки, а крутого дядьки со сломанной душой.

Так что если вам не хватило размаха, интриги и боли после «Кальмара» (хотя, учитывая, чем всё закончилось, такое вряд ли возможно) — «Айрис» станет отличным «послесловием» к корейскому аду. Только с пиджаками, загранпаспортами и взрывами.

