Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте

Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте

16 февраля 2026 10:52
Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте

Одни помрачнее, другие повеселее, но все три жутко красивые.

Новая экранизация «Грозового перевала» уже на подходе. Фильм с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях постепенно выходит в мировом прокате, а в российских кинотеатрах его планируют показать 14 февраля.

Разумеется, любители мрачной романтики и историй о разрушительной страсти уже замерли в ожидании. Но что смотреть потом, когда титры закончатся, а осадок от истории Хитклиффа и Кэти останется и не будет отпускать?

Мы решили позаботиться об этом заранее и собрали три фильма с непростыми историями любви, потрясающими костюмами и невероятными пейзажами. Да, не все из них, окажутся столь же мрачными, но в каждой есть та самая эстетика обреченности и дикой природы, за которую мы и любим оригинальный роман.

«Эмили» (2022)

IMDb: 6.8 | Кинопоиск: 7.3

Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте

Эмили Бронте (та самая, что и написала «Грозовой перевал») почти не выходит из дома в Йоркшире, живет в своем мире грез и обожает брата, терпя при этом опеку старшей сестры Шарлотты. Все меняется, когда в их доме появляется постоялец – викарий Уильям Уэйтман, в которого Эмили влюбляется и переживает моменты тайной страсти, бунта и падений, бросая вызов и себе, и возлюбленному.

«Джейн Эйр» (2011)

IMDb: 7.4 | Кинопоиск: 7.3

Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте

А это уже экранизация романа Шарлотты Бронте. История про девушку, которая устраивается гувернанткой в мрачное поместье Торнфилд к угрюмому мистеру Рочестеру. Атмосфера северной Англии, старый дом с тайнами и зарождающееся чувство, в котором есть место и боли, и недосказанности.

«Доводы рассудка» (2007)

IMDb: 7.4 | Кинопоиск: 7.7

Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте

Британская мелодрама по роману Джейн Остин рассказывает про Энн Эллиот, которая восемь лет назад под натиском родных отказала бедному офицеру Фредерику Уэнтуорту. Спустя годы они встречаются снова, только теперь Энн обеднела, а Фредерик разбогател и присматривает себе невесту.

Фото: Кадры из фильмов «Грозовой перевал» (2026), «Эмили» (2011), «Джейн Эйр» (2011), «Доводы рассудка» (2007)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
