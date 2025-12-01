Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что смотрели Кузякины, и куда поехал Василий: только фанаты «Любовь и голуби» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

Что смотрели Кузякины, и куда поехал Василий: только фанаты «Любовь и голуби» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

1 декабря 2025 09:25
Что смотрели Кузякины, и куда поехал Василий: только фанаты «Любовь и голуби» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

Вдруг вам пора пересмотреть этот хит Меньшова?

«Любовь и голуби» – это фильм, который зрители с удовольствием смотрят снова и снова, а истории героев кажутся знакомыми и понятными, как будто это происходит с твоими соседями.

Но даже в такой, казалось бы, простой и знакомой картине всегда найдутся детали, которые ускользают от внимания. Не все помнят второстепенные реплики, имена или забавные мелочи, которые и создают её уникальность.

Проверьте, насколько хорошо вы помните эту народную комедию. Вас ждет 5 случайных вопросов разной сложности. Справитесь? Желаем удачи!

Ранее мы писали: «Обезьяна на судне страшнее...»: только фанаты «Полосатого рейса» ответят на 9 вопросов о фильме (тест)

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Читать дальше 8 декабря 2025
Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Читать дальше 7 декабря 2025
ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) Читать дальше 7 декабря 2025
Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Читать дальше 7 декабря 2025
От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» Читать дальше 7 декабря 2025
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР Читать дальше 6 декабря 2025
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара Читать дальше 6 декабря 2025
«Побег», «Голова-ластик» или что еще? Угадайте, какой культовый фильм рекламирует этот постер из СССР «Побег», «Голова-ластик» или что еще? Угадайте, какой культовый фильм рекламирует этот постер из СССР Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше