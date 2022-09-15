Что случилось с самой красивой из «Блестящих»: о ее жизни можно снять триллер

В отличие от карьеры, семейная жизнь певице счастья не принесла.

Певицу Ксению Новикову многие поклонники группы «Блестящие» до сих пор считают самой обаятельной и красивой из участниц. К тому же и продержалась она в легендарной группе дольше всех из «золотого состава», несмотря на то, что дважды прерывала сотрудничество с коллективом.

Но вот личная жизнь артистки сложилась далеко не так безоблачно, как сценическая. В 2006 году Ксения, которая была на тот момент лидером группы (тогда из «Блестящих» ушли Жанна Фриске и Ольга Орлова), начала отношения с бизнесменом Андреем Середой.

У пары родилось двое детей, но потом Середа стал выпивать и поднимать руку на Ксению с детьми. Это и стало причиной расставания. В один прекрасный момент бизнесмен попросту похитил мальчиков и улетел с ними в Лондон.

В итоге Новиковой пришлось лететь к бывшему возлюбленному и идти на фальшивое примирение, а затем под покровом ночи забирать детей и увозить в Москву.

В 2015 году Новикова познакомилась с еще одним предпринимателем Алексеем Сорокиным и вскоре вышла за него замуж. Но через три года брак распался из-за измен мужа и его плохого отношения к детям певицы.

Теперь Ксения свободна и об отношениях с мужчинами не задумывается.