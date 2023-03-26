Что случилось с главным любимчиком женщин из шоу «За стеклом»: вы будете ошарашены

В его карьере могло быть ещё больше успехов.

Помимо сериалов и новостных программ, невероятной популярностью на телевидении пользуются всевозможные реалити-шоу. И для российских зрителей первой передачей в таком формате оказалась программа «За стеклом».

Одним из самых запоминающихся участников проекта стал Александр Колтовой. Высокий темноволосый красавец сразу полюбился женской половине аудитории. К тому же он всегда хотел оказаться на съемочной площадке, поэтому под прицелом камер смотрелся уверенно и даже расслаблено.

После окончания программы мужчина осуществил свою мечту и стал работать на телевидении. Сначала начинающему ведущему предлагали не самые перспективные проекты, поэтому он переходил с одного канала на другой. Но ошеломительный успех пришёл к нему, когда он вёл ток-шоу «ДНК». Харизматичный красавец мог украсить и другие передачи. Однако в 2020 году поклонников Александра ошарашила новость о его гибели. Вместе со своей спутницей он насмерть разбился на самолёте.