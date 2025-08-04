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Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан

4 августа 2025 07:58
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан

И чем заменить сериал, если всё ещё надеетесь

Если вы всё ещё ждёте третий сезон «Закона каменных джунглей» — можно не ждать. Проект мертв, неофициально — с 2018 года. Официально — его даже пытались оживить.

Почему фильм не выпустили

Илья Куликов, автор сценария, в какой-то момент написал продолжение в формате полнометражного фильма. Сценарий есть, продюсеры были. Но всё развалилось на стадии запуска: деньги не дали, канал в успех не поверил.

Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан

Прошло больше десяти лет с премьеры. Жук, Цыпа, Тим и Гоша — стали частью истории. Кто-то стал звёздным, как Александр Петров, кто-то ушёл в тень. Команду не собрать, драйв не вернуть, уличная правда от солидных мужчин за 30? Смешно.

Почему сериал закрыли? Потому что он был слишком живым

«ЗКД» не был лосковым проектом, в нем хватало грязи и откровенности. Тот случай, когда улица выглядела настоящей, а герои говорили живым языком.

Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан

Но после второго сезона сериал упёрся в потолок. Криминал для подростков стал немодным, герои начали взрослеть, а история показалась боссам ТНТ законченной.

Канал искал проекты почище, посмешнее и более коммерчески выгодные. А «ЗКД» таким не был. Его нельзя было сделать весёлым, а можно было либо закончить резко, либо снимать что-то совсем другое — мрачное, злое, как «Метод» для 20-летних. Но не вышло.

Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан

Что теперь смотреть?

Ответ честный: ничего подобного не снимут. Но если жаждете чего-то близкого — попробуйте «Трассу» или даже «Фишера». Там есть грязные улицы, подростки и боль, но все же это детективы.

К другим новостям: Леди Баг существовала на самом деле? У Маринетт был реальный прототип — автор даже прическу оставил. После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти.

Фото: Кадр из сериала «Закон каменных джунглей»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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