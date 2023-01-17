Что скрывалось за номерным знаком в «Кавказской пленнице»: ответ удивит простотой

Леонид Гайдай весьма скрупулезно подходил к созданию своих фильмов и везде, где возможно, прятал скрытые детали, которые внимательные поклонники стараются разгадать до сих пор. Например, многие уверены, что номерной знак «91-63 ЮАР» на автомобиле в «Кавказской пленнице» несет в себе скрытый смысл.

Как оказалось, для съемок использовали личное транспортное средство Юрия Никулина. Прославленный актер был уверен, что для Труса, Балбеса и Бывалого подойдет лишь алая машина без крыши, а так как в гараже киностудии такой не было, то предложил свою. И снимал ее Гайдай, даже не сняв номер, поэтому «ЮАР» в номерном знаке — обычное совпадение.

А получил знак, как пишут авторы Дзен-канала «Кино и судьбы », Никулин, когда жил в Московской области. Тогда всем машинам, зарегистрированным в том регионе, присваивали букву «Ю», а из-за того, что он регистрировал автомобиль в 1960-м, то вторая буква — «А». Третья буква, «Р», означала, что автомобиль принадлежит частному лицу. Таким образом артист и получил название африканской страны в номере своей машины.