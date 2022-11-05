Что скрывалось за эпатажем: девушка стерла брови на половину лба и заставила россиян потерять дар речи

Якутская блогерша Анжелика Протодьяконова прославилась благодаря своеобразному макияжу – в соцсетях девушка разместила фото с гигантскими бровями на весь лоб и стала героиней мемов. С тех пор брови стали «фишкой» скандальной блогерши – ей даже дали прозвище Бровастая Энж.

Но без кричащего макияжа Анжелика выглядит вполне миловидной. В соцсетях девушка поделилась снимком с «нормальными» бровями и нюдовым макияжем, чем восхитила поклонников.

«Без бровей ты выглядишь намного лучше», «Красивая», «Милая девушка», «Прекрасная», «Вау, ты изменилась», «Отлично выглядишь», — писали подписчики.

Впрочем, на стандартных макияжах далеко не уедешь, так что вряд ли Анжелика Протодьяконова впредь будет воздерживаться от бьюти-экспериментов.