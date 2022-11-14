Что скрывал в своей квартире Андрей Миронов: в СССР представить не мог никто

Андрей Миронов славился не только своим потрясающим актерским талантом. Звезда экрана отличался удивительной чистоплотностью, которую унаследовал от своей матери.

Друзья и коллеги знали, до какого сумасшествия в погоне за идеальной чистотой порой доходил Миронов. Например, в своих «Мемуарах двоечника» Михаил Ширвиндт поведал, что Андрею Александровичу не составляло труда дважды в день помыть голову. Кроме того, артист тщательно следил за порядком в своем автомобиле — тот сверкал и внутри, и снаружи.

Наблюдая за всем этим, друзья решили однажды пошутить над Мироновым и преподнесли ему в подарок настоящую свинью. Однако актер не растерялся и не стал изменять своим привычкам. Питомца он поселил в ванную комнату своей квартиры, где периодически мыл его щеткой. Спустя два дня артист нашел для животного новых владельцев, после чего, наконец, смог вздохнуть с облегчением.