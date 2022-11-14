Что скрывал в своей квартире Андрей Миронов: в СССР представить не мог никто
Выходка друзей знатно потрепала нервы артисту.
Андрей Миронов славился не только своим потрясающим актерским талантом. Звезда экрана отличался удивительной чистоплотностью, которую унаследовал от своей матери.
Друзья и коллеги знали, до какого сумасшествия в погоне за идеальной чистотой порой доходил Миронов. Например, в своих «Мемуарах двоечника» Михаил Ширвиндт поведал, что Андрею Александровичу не составляло труда дважды в день помыть голову. Кроме того, артист тщательно следил за порядком в своем автомобиле — тот сверкал и внутри, и снаружи.
Наблюдая за всем этим, друзья решили однажды пошутить над Мироновым и преподнесли ему в подарок настоящую свинью. Однако актер не растерялся и не стал изменять своим привычкам. Питомца он поселил в ванную комнату своей квартиры, где периодически мыл его щеткой. Спустя два дня артист нашел для животного новых владельцев, после чего, наконец, смог вздохнуть с облегчением.