Что скрывал усатый нянь: вы опешите от причины развода Проханова с женой

Сергей Проханов встретил свою вторую половинку еще в 20 лет. Однажды он познакомился с Татьяной Василевской, внучкой маршала Георгия Жукова, которая была на четыре года младше, и мгновенно влюбился. В течение двух лет артист ждал, а когда избранница стала совершеннолетней, сделал ей предложение руки и сердца.

Первое время супруги жили душа в душу, но со временем артист начал увлекаться молодыми артистками, которые приходили к нему в «Театр Луны». Татьяна закрывала глаза на поведение мужа, занимаясь своей карьерой и воспитанием двоих детей.

Сергей же не отличался таким же пониманием. Однажды Татьяна отправилась в гости к подруге, но решила остаться у нее с ночевкой, чтобы отвлечься и сменить обстановку. Сергей же решил, что ночь его избранница будет проводить с любовником, поэтому практически сразу собрал вещи и подал на развод после 25 лет совместной жизни.

Со временем он понял свою ошибку, но было уже поздно. Татьяна не захотела восстанавливать их семью и начала жить самостоятельной жизнью. Проханов же до сих пор сожалеет о своем проступке и не может смириться с одиночеством.