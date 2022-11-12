Что скрывается за ностальгией: ужасы быта жителей СССР лишат вас дара речи

Многие жители России ностальгируют по Советскому союзу: качественная и бесплатная медицина, образование, уверенность в завтрашнем дне, однако не все в СССР было так радужно, как в ностальгических воспоминаниях о пломбире и газировке из автомата.

Первое, что приходит на ум, это товарный дефицит – даже журнал «Наука и жизнь» за 70-е годы был полон статей о том, как продлить жизнь вещей или сделать дефицитный товар своими руками.

А в журнале «Работница» писали, что в 1979 году в СССР почти не выпускали сменной обуви для школьников, кроссовки, босоножки и девичьи сапоги.

Также дефицит способствовал «продуктовому туризму»: люди из разных регионов ездили в Москву за колбасой, сосисками или апельсинами.