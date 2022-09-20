Что скрывается под эпатажным образом: 58-летняя Распутина вызвала оторопь

Маша Распутина решилась на эксперимент и засветилась в шоу «Аватар». Певица предстала в образе Белоснежки, но покорить сердца зрителей в этом амплуа ей не удалось. Напротив, знаменитость вызвала оторопь публики.

Многие обратили внимание на внешность исполнительницы. В Сети негодуют: ноги у Распутиной кривые, а лицо, мягко говоря, не первой свежести. Да и аватар, под которым скрывалась звезда, не произвел на зрителей приятное впечатление.

Артистка же и вовсе призналась, что не хотела участвовать в шоу, но организаторы сумели ее убедить. Распутина подметила, что перед каждым выступлением проделывается большая работа. Как оказалось, в подготовке артиста участвуют одновременно около 10 человек.

Объяснила знаменитость и выбор своего образа. По словам Распутиной, ей всегда нравилась Белоснежка, однако певица расстроилась из-за того, что организаторы шоу сменили длинную юбку героини на дерзкое мини.