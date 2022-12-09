Что скрывает Кейт Миддлтон за закрытыми дверями: такого вы не могли даже представить

Выход первых серий документального фильма Меган Маркл и принца Гарри про их побег из Букингемского дворца, наконец, состоялся. Многие ждали сенсационных заявлений о новом короле Великобритании Карле III, но пока досталось только Кейт Миддлтон и ее мужу, принцу Уильяму.

Младший сын принцессы Дианы открыто заявил о том, что мужчины из королевской семьи вынуждены выбирать жен головой, но не сердцем. К тому же их выбор должен быть одобрен монархом. Совпадение или нет, но в это время в кадре демонстрировались фотографии принца и принцессы Уэльских. Таким образом Гарри бросил камень в огород старшего брата, заверив публику в том, что у его родственника нет никаких чувств к супруге, выбранной «по шаблону».

Это еще не все откровения оскандалившихся герцогов. Маркл вспомнила о своей первой встрече с родными мужа. Две пары решили устроить совместный ужин в домашней обстановке. Бывшая актриса не посчитала нужным наряжаться для подобного вечера и встретила Миддлтон и ее мужа, облачившись в рваные джинсы и отказавшись при этом от какой-либо обуви.

Меган крепко обняла гостей, но те проявили к ней холодность. По признанию звезды экрана, она не ожидала, что Кейт и ее избранник даже за закрытыми дверями ведут себя настолько сдержанно и отстраненно.