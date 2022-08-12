Что скрыто за идеальной картинкой: российские звезды, которые попались на измене

Звезды, которые всегда на виду, часто не могут скрыть от фанатов и папарацци и личную жизнь. Неудивительно, что некоторые актеры и шоумены в таких условиях попадаются на неверности «вторым половинкам». Именно так произошло с юмористом Сергеем Светлаковым, который в 2011 году внезапно начал появляться на светских мероприятиях с незнакомой девушкой.

Поклонники поражались поведению актера, ведь дома его ждала жена Юлия с 3-летней дочкой. Целый год она терпела слухи об изменах Сергея, пока не подала на развод. А в 2013 году Светлаков уже узаконил отношения с разлучницей Антониной Чеботаревой, которая в этом же году родила ему сына. Они до сих пор вместе и воспитывают уже двоих мальчиков.

Громким получился и развод Валерия Меладзе с женой Ириной в 2012 году. Семья казалась безупречной: успешный артист воспитывал трех дочерей. И никто даже не догадывался, включая саму Ирину, что Меладзе живет на две семьи. Его младшая дочь в законном браке родилась в 2002 году, а уже спустя два года о появлении сына Константина заявила солистка «ВиаГРА» Альбина Джанабаева.

Личность отца ребенка певица скрывала. А Ирина Меладзе даже поздравила ее с пополнением, не подозревая, что отцом сына Альбины является ее муж. После развода с супругой Валерий женился в 2014 году на Джанабаевой. В их браке родилось еще двое детей.

А мужу Наташи Королевой, Тарзану, и вовсе пришлось публично каяться в измене. Два года назад в отсутствие певицы Глушко решил дома провести время с двумя девушками. История получила огласку, когда выяснилось, что предприимчивые любовницы вынесли из семейного особняка 5 млн рублей и 3 тысячи евро. Отрицать адюльтер было уже бессмысленно, но Тарзан все равно попытался оправдать себя, заявив в соцсетях, что его опоили и соблазнили. Королева мужа простила.