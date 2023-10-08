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Что скажет отец? Дочь Эминема оголила пышные формы, доказав, что стала совсем взрослой

8 октября 2023 20:45
Что скажет отец? Дочь Эминема оголила пышные формы, доказав, что стала совсем взрослой

Барышня активно дразнит своих поклонников.

У знаменитого американского рэпера Эминема три дочери, но лишь одна из них родная. Хэйли Джейд Скотт появилась на свет в 1995 году. Исполнитель обожает свою девочку, а потому посвятил ей не одну песню. Ребенок появлялся в клипах артиста и на обложках компакт-дисков. Эминем неоднократно говорил, что дочка является его смыслом существования.

Хэйли не грезит о звездной славе отца. Но при этом нельзя сказать, что девушка чурается публичности. Наследница кумира миллионов активно ведет соцсети, в которых то и дело делится свежими снимками.

Недавняя фотосессия мисс Скотт поразила поклонников: девочка совершенно точно повзрослела.

Дочка Эминема предстала в купальнике, выставив на всеобщее обозрение стройную фигуру и пышные формы. Хэйли Джейд Скотт всеми силами старается выйти из образа милой малышки, поэтому готова ради этого на смелые эксперименты.

Что скажет отец? Дочь Эминема оголила пышные формы, доказав, что стала совсем взрослой
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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