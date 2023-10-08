Что скажет отец? Дочь Эминема оголила пышные формы, доказав, что стала совсем взрослой

У знаменитого американского рэпера Эминема три дочери, но лишь одна из них родная. Хэйли Джейд Скотт появилась на свет в 1995 году. Исполнитель обожает свою девочку, а потому посвятил ей не одну песню. Ребенок появлялся в клипах артиста и на обложках компакт-дисков. Эминем неоднократно говорил, что дочка является его смыслом существования.

Хэйли не грезит о звездной славе отца. Но при этом нельзя сказать, что девушка чурается публичности. Наследница кумира миллионов активно ведет соцсети, в которых то и дело делится свежими снимками.

Недавняя фотосессия мисс Скотт поразила поклонников: девочка совершенно точно повзрослела.

Дочка Эминема предстала в купальнике, выставив на всеобщее обозрение стройную фигуру и пышные формы. Хэйли Джейд Скотт всеми силами старается выйти из образа милой малышки, поэтому готова ради этого на смелые эксперименты.