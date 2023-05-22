Что сказала Диана Гурцкая, когда узнала о смерти мужа: от таких слов душа разрывается на части

В семье Дианы Гурцкой произошла страшная трагедия. Артистка потеряла любимого мужа Петра Кучеренко, в браке с которым прожила 17 лет. Мужчина скончался во время рабочей поездки на Кубу. Когда заместитель министра науки и высшего образования РФ возвращался в Москву, то неожиданно почувствовал себя плохо. Самолет совершил экстренную посадку в Минводах, но прибывшие на место медики оказались не в силах помочь 46-летнему супругу певицы. Гурцкая не выходит на связь с журналистами, однако ситуацию от имени звезды в телефонном разговоре согласился прокомментировать ее брат Роберт.

«Мы погибли», — сказала Диана через своего родственника, после чего в трубке раздался горький плач исполнительницы.

В беседе с «Комсомольской правдой» Роберт отметил, что его сестра «убита горем». Сейчас рядом со знаменитостью находятся ее близкие и единственный сын Константин, которого она родила ныне покойному супругу летом 2007 года.