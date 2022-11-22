Что Штирлиц написал жене в неотправленном письме: перевод доведет до слез

В последней серии картины «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц планирует отправить письмо своей супруге Александре. Разведчик начинает писать послание, но в последний момент передумывает его отправлять. Внимательные поклонники долгие годы гадали, что же собирался рассказать разведчик жене.

Так, письмо Штирлиц пишет на французском. Он начинает его с приветствия, а после рассказывает о своих планах. Как оказалось, разведчик в самое ближайшее время собирался вернуться домой и, вероятнее всего, был уверен, что война скоро закончится.

«Любoвь моя... я дyмaл, чтo мы c тoбoй yвидимcя нa этиx дняx, нo, вepoятнo, пpoизoйдeт этo нecкoлькo пoзже», — писал герой картины.

Однако планам Штирлица не суждено было сбыться. Как узнают зрители, он не смог увидеть любимую супругу, так как в конце фильма отправляется работать в Берлин и оказывается вновь разлучен со своей женой на долгое время.