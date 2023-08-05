Что сделали с русской Пэрис Хилтон на «Модном приговоре»: результат поражает

Героиню очередного выпуска «Модного приговора» Татьяну на шоу привела старшая сестра. Елена посчитала, что девушка не может оценить свою красоту — слишком вульгарно одевается и мечтает о пластических операциях.

Сама Татьяна призналась, что хочет стать такой, как ее кумиры Памела Андерсон и Пэрис Хилтон. Девушка считает, что натуральная красота уже не в моде. Поэтому героиня планировала сделать несколько пластических операций и превратиться в настоящую Барби, а после чего — покорить шоу-бизнес.

В ходе шоу выяснилось, что за яркими нарядами девушка просто прячет свои комплексы. Всю жизнь она завидовала красоте сестры и мечтала переделать себя, чтобы стать лучше.

Стилисты проекта смогли подобрать девушке образы, соответствующие ее идеалам, и помогли ей превратиться в стильную куколку без операций. Наряды в розовых оттенках преобразили Татьяну и помогли ей оценить свою красоту по достоинству.