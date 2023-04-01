Что сделали на «Модном приговоре» с «королевой Челябинска»: обомлеете, когда увидите (фото)

Людмила Затягалова, она же Мила Боинг — настоящая звезда Челябинска. 50-летняя организатор торжеств и тусовщица не выходила из образа женщины-праздника даже дома, пока муж не попросил стилистов «Модного приговора» найти для супруги более подходящий ее возрасту образ.

Тонны косметики, массивные цепи, напульсники и огромные серьги — Мила Боинг не желала расставаться с амплуа клубной девушки даже перед Эвелиной Хромченко. Героине казалось, что, одевшись «как все», она потеряет свою индивидуальность. А вместе с ней и популярность, ведь в родном Челябинске ее яркая одежда и желание веселиться в ночных заведениях уже стали притчей во языцех.

Стилистам удалось выдержать баланс, представив Миле вещи, которые скрадывают недостатки фигуры и при этом выглядят весьма интересно. Бледно-салатовая куртка с кожаными штанами и ассиметричное платье с кокетливым головным убором передавали моложавый задор героини, но не делали ее смешной или более возрастной.