Что сделали американцы, узнав про существование рассола: вы будете ошарашены

Рассол из-под соленых овощей уже сотни лет пользуется популярностью в России. Люди всех возрастов считают его настоящим деликатесом, о котором не стесняются рассказывать в других странах. Но жители США, как оказалось, воспринимают этот напиток иначе.

Дело в том, что там он популярен среди спортсменов и любителей здорового образа жизни, которые уверены в его огромной пользе для организма. Рассол пьют после тяжелых тренировок, чтобы восстановить баланс жидкости и солей в организме, а бегуны уверены, что он поможет им при судорогах. И стоить одна банка может 15 долларов, что, например, намного дороже обычного коровьего молока.

При этом сами овощи не вызывают у американцев такого интереса. Они покупают лишь банки с чистым рассолом, а в больших городах уже несколько лет можно встретить узкоспециализированные магазины с его разными видами.