Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят

Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят

24 сентября 2025 07:58
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят

Публике показали яркую картинку, в которую лучше не вдумываться.

Казалось бы, фанаты ликуют: рекордные кассовые сборы, рейтинги баснословные — IMDb даёт 8,7, Rotten Tomatoes поднимает планку до 98 %, MyAnimeList дружно рисует 8,78. Неужели у студии Ufotable очередной безупречный хит? Не совсем.

За всей красотой аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» скрывается то, что режет глаза даже самым преданным поклонникам — структура финальной арки оказалась насильно втиснутой в формат кинотрилогии.

Главный минус — рваный темп, настаивают обозреватели с FandomWire. «Бесконечная крепость» открывает марафон баталий и флэшбеков, где каждая сцена стремится к драматической значимости, но вместо этого топит фильм в повторяющихся приёмах.

Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят

На большом экране подобные паузы ради предысторий и долгих монологов оборачиваются тяжёлым ощущением затянутости. То, что в формате аниме-сезона выглядело бы естественно, внутри двухчасовой ленты начинает разрушать цельность повествования.

Беда ещё и в том, что три части требуют трёх отдельных кульминаций. Но у одной сюжетной арки просто нет запаса драматического напряжения для столь растянутой конструкции.

«Вместо плотного финального удара зрителю предлагают череду пиков и спадов, которые в совокупности сбивают эмоциональный градус», — объясняют обзорщики.

Да, визуально Ufotable по-прежнему держит уровень — каждая сцена словно оживший артбук, с фирменными потоками огня, воды и молний. Но сюжетный фундамент под этой красотой дрожит.

Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят

Именно поэтому, несмотря на триумфальное шествие «Бесконечной крепости» по мировым экранам, у неё есть ахиллесова пята: фильм отчаянно пытается быть тем, чем он изначально не задумывался. Это материал аниме-сезона, разорванный на блокбастеры. И таких будет еще два!

Ну а пока зрители уходят из зала с двойственным ощущением: глаза насытились, а история будто потеряла ритм, ради которого фанаты и влюбились в этот мир.

Ранее мы писали: Исторический момент в США: новинка собрала больше $500 млн за пару недель и смела конкурентов — даже Марго Робби осталась в тени

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
