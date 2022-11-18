Что с собой сотворила милашка Грейс из «Отчаянных домохозяек»: без слез не взглянешь

Седьмой сезон «Отчаянных домохозяек» ошарашил фанатов неожиданным поворотом. Оказалось, что Хуанита не родная дочь Габи и Карлоса Солис, потому что ее перепутали в роддоме. Биологический ребенок пары достался семье бедных мексиканцев. Габриэль разыскала родную дочь Грейс Санчес и попыталась наладить с ней контакт.

Очаровательную девочку сыграла Сесилия Балагот. Сегодня актрисе 21 год, и она продолжает сниматься в кино. Однако в ней уже не узнать ту хрупкую и женственную Грейс. Дело в том, что Сесилия перестала считать себя девушкой и просит, чтобы к ней обращались как к мужчине. Ее фотографии в соцсетях вызывают недоумение пользователей, ведь Балагот отказалась от посещения салонов красоты и стала одеваться как мальчик.

Изменилась и Хуанита Солис. Мэдисон Де Ла Гарза с тех пор похудела, однако сохранила пышные формы. Она любит экстравагантные образы, красит волосы в зеленый цвет и предпочитает мини. Мэдисон является сестрой певицы Деми Ловато.