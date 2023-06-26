«Что с ногами?»: фото Яны Рудковской вызвало оторопь у народа

Яна Рудковская не стесняется рассказывать многочисленным поклонникам о своей жизни. Продюсер регулярно делится множеством фотографий, а не так давно рассказала, что отправилась на спонтанный отдых во французский Сен-Тропе. Однако серия снимков с курорта напугала ее подписчиков.

Так, на кадрах Рудковская позирует на своей вилле и на берегу Средиземного моря. Знаменитость красуется стройной фигурой, а особенно акцентирует внимание на ногах, что удивило поклонников. По их мнению, продюсер отредактировала снимки, ведь выглядит на них вовсе не естественно и не пропорционально.

«Что с ногами?», «Как так ноги вытягивать по длине на фото? Ну не бывает же таких ног», «Опять фотошоп», «Ноги-то разной длины», — делятся мнением подписчики.

Также многие осудили знаменитость за любовь к хвастовству. Фанаты уверены: Рудковская слишком откровенно рассказывает о своих богатствах и должна быть скромнее.