Что с ним такое: главный красавчик Германии ужаснул народ своим внешним видом (фото)

Тиль Швайгер прославился как талантливый актер благодаря картине «Достучаться до небес». За годы карьеры он успел сняться в десятках фильмов, нередко возглавляя рейтинги самых привлекательных артистов Европы и мира.

Миллионы фанаток со всех стран неоднократно признавались, что мечтали бы познакомиться со знаменитостью. Они внимательно следили за каждым его шагом, однако в последнее время Швайгер заставляет поклонников не восторгаться собой, а переживать.

Так, недавно артист появился на примере своего нового фильма Manta, Manta — Zwoter Teil, который является продолжением картины «Рискованные гонки». Для светского мероприятия он выбрал серый костюм и черный свитер, но фанатов привлек не наряд, а внешний вид знаменитости. Как отметили поклонники, за прошедшее время артист заметно постарел и стал похож на обрюзгшего дедушку, а не на секс-символа. Обсуждая кадры, поклонники признались, что разочарованы в артисте, поэтому призвали его следить за собственной внешностью.