Что с ним такое: главный красавчик Германии ужаснул народ своим внешним видом (фото)
Поклонники не смогли сдержать своего удивления при виде артиста.
Тиль Швайгер прославился как талантливый актер благодаря картине «Достучаться до небес». За годы карьеры он успел сняться в десятках фильмов, нередко возглавляя рейтинги самых привлекательных артистов Европы и мира.
Миллионы фанаток со всех стран неоднократно признавались, что мечтали бы познакомиться со знаменитостью. Они внимательно следили за каждым его шагом, однако в последнее время Швайгер заставляет поклонников не восторгаться собой, а переживать.
Так, недавно артист появился на примере своего нового фильма Manta, Manta — Zwoter Teil, который является продолжением картины «Рискованные гонки». Для светского мероприятия он выбрал серый костюм и черный свитер, но фанатов привлек не наряд, а внешний вид знаменитости. Как отметили поклонники, за прошедшее время артист заметно постарел и стал похож на обрюзгшего дедушку, а не на секс-символа. Обсуждая кадры, поклонники признались, что разочарованы в артисте, поэтому призвали его следить за собственной внешностью.