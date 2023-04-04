Что с ней стало: ахнете, увидев Юлию из «Петербургских тайн» сейчас

Роль Юлии Бероевой в приключенческом сериале «Петербургские тайны» подарила Евгении Крюковой амплуа роковой красавицы. Оно закрепилось за ней и в личной жизни. Актрисе удается удерживать образ и сегодня, спустя почти 30 лет.

Серия мартовских снимков в личном блоге артистки восхитила подписчиков. На них Евгения облачена в темно-серый свитер и огромные очки в массивной белой оправе. Она лукаво смотрит в объектив, длинные ресницы не тронула кисть визажиста. В своей публикации она порадовалась дыханию весны и пожелала всем читателя ее блога любви.

«Красавица», «Бесподобна», «Очки очень подходят вам», — отметили в комментариях.

Поклонники сошлись во мнении, что от 51-летней актрисы так и веет дерзкой сверхъестественной сексуальностью. Она не выглядит на свой серьезный возраст. И, как уверены фанаты, такой красавице любое время года к лицу.